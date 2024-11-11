Опубликованы фото с места смертельной аварии на трассе М‑12

Напомним, что ДТП произошло на 328-ом километре трассы М-12 в Навашинском районе в московском направлении в ночь с 10 на 11 ноября. 37-летний водитель большегруза остановился на правой обочине, где остановка была запрещена, после чего с ним столкнулся легковой автомобиль, двигавшийся в том же направлении. В результате столкновения погибла 37-летняя девушка-пассажир авто. 38-летний мужчина остался жив, но пострадал. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 16-летний мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем под Арзамасом. Подросток за рулем мотоцикла не уступил дорогу автомобилю КИА, в результате чего машина и мопед столкнулись.