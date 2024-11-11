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Опубликованы фото с места смертельной аварии на трассе М‑12

На опубликованных фото видно, что от китайской иномарки остались лишь груды металла.

Сотрудники Госавтоинспекции Нижегородской области работают на месте смертельной аварии на трассе М‑12 «Восток», где легковушка столкнулась с фурой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства и поделились кадрами происшествия.

На опубликованных фото видно, что от китайской иномарки остались лишь груды металла: от удара половину машины просто смяло.

Сама фура пострадала не сильно: у них немного замяло бок, в который врезался автомобиль, госномер, ушло два колеса, а также разбиты фары.

Напомним, что ДТП произошло на 328-ом километре трассы М-12 в Навашинском районе в московском направлении в ночь с 10 на 11 ноября. 37-летний водитель большегруза остановился на правой обочине, где остановка была запрещена, после чего с ним столкнулся легковой автомобиль, двигавшийся в том же направлении. В результате столкновения погибла 37-летняя девушка-пассажир авто. 38-летний мужчина остался жив, но пострадал. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 16-летний мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем под Арзамасом. Подросток за рулем мотоцикла не уступил дорогу автомобилю КИА, в результате чего машина и мопед столкнулись.