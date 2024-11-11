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33 аварии произошло в Братске и районе с 4 по 10 ноября

Травмы получили пять человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске и районе за прошедшую неделю зарегистрировали 33 дорожно-транспортных происшествия. Как сообщили в Госавтоинспекции города, в двух из них травмы различной степени тяжести получили четверо взрослых и один подросток.

— С 4 по 10 ноября 2024 столкнулись 17 авто. Семь раз водители врезались в стоящую машину, еще пять раз в препятствие. Помимо этого два раза съехали с дороги и один раз сбили животное, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Водителей просят быть осторожнее на дорогах. Фото: Госавтоинспекция Братска.

Самым аварийным днем стала пятница, тогда произошло 10 ДТП. Инспекторы напоминают, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и не отвлекаться от дороги во время движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за минувшую неделю в Иркутске и пригороде произошло 15 ДТП. В них пострадало 18 человек, один ребенок погиб.