33 аварии произошло в Братске и районе с 4 по 10 ноября

— С 4 по 10 ноября 2024 столкнулись 17 авто. Семь раз водители врезались в стоящую машину, еще пять раз в препятствие. Помимо этого два раза съехали с дороги и один раз сбили животное, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.