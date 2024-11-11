Строительный кран вместе с машинистом упал в Кызыле

По информации ведомства, утром поступило сообщение о том, что на территории строительной площадки на бульваре Ангарском упал строительный кран. Прибывшие спасатели вызволили крановщика из кабины и передали его бригаде медиков. Его состояние оценивается как удовлетворительное.