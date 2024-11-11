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Строительный кран вместе с машинистом упал в Кызыле

В Кызыле рухнул башенный кран вместе с рабочим. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, утром поступило сообщение о том, что на территории строительной площадки на бульваре Ангарском упал строительный кран. Прибывшие спасатели вызволили крановщика из кабины и передали его бригаде медиков. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту инцидента на стройплощадке прокурор республики Сергей Дябкин инициировал проверку. «В ходе нее будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению федерального законодательства, в том числе в сфере охраны труда», — говорится в сообщении прокуратуры.

несчастный случай