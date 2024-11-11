Учащийся колледжа может сесть в тюрьму на 20 лет после неполного месяца «работы»

В МВД обратили внимание на то, что при нем, в тайниках, по месту жительства нашли и изъяли примерно килограмм опасного психотропа. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанный находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.