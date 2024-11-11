Учащийся колледжа может сесть в тюрьму на 20 лет после неполного месяца «работы». Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что сотрудники могилевского наркоконтроля вышли на 17-летнего жителя Могилева. Было установлено, что учащийся колледжа работал оптово-розничным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков менее месяца. Фигурант забирал крупные партии «товара», фасовал, распространял их по области, делая закладки.
В МВД обратили внимание на то, что при нем, в тайниках, по месту жительства нашли и изъяли примерно килограмм опасного психотропа. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанный находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Тем временем белорус может сесть на 20 лет из-за двухнедельной подработки.
Также мы писали, что минчанка может сесть на 15 лет, отработав две недели после увольнения.
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