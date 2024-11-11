Самолет столкнулся с зайцем при взлете в аэропорту Ставрополя

1 ноября, самолет авиакомпании «Россия», летевший из Петербурга в Алма-Ату, совершил вынужденную посадку в Шереметьеве. При выполнении международного рейса из Санкт-Петербурга в Алма-Ату пилоты обратили внимание на повышенный расход топлива. Они доложили об этом диспетчерам. Подозревая, что происходит течь топлива, приняли решение посадить самолет на запасном аэродроме Шереметьево.