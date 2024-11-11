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Автомобиль сбил семилетнего мальчика во дворе в Слониме

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме автомобиль сбил ребенка, который выбежал на дорогу из-за припаркованной машины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

10 ноября около 16.12 в Слониме произошло ДТП, в результате которого пострадал малолетний ребенок. Как установили сотрудники ГАИ, 32-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Opel, двигалась в жилой зоне дворовой территории по проспекту Независимости. Она не заметила внезапно выбежавшего из-за припаркованного автомобиля 7-летнего мальчика и совершила наезд на ребенка. Пострадавшего мальчика с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП назначена проверка.