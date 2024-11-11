Автомобиль сбил семилетнего мальчика во дворе в Слониме

10 ноября около 16.12 в Слониме произошло ДТП, в результате которого пострадал малолетний ребенок. Как установили сотрудники ГАИ, 32-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Opel, двигалась в жилой зоне дворовой территории по проспекту Независимости. Она не заметила внезапно выбежавшего из-за припаркованного автомобиля 7-летнего мальчика и совершила наезд на ребенка. Пострадавшего мальчика с травмами доставили в больницу.



По факту ДТП назначена проверка.