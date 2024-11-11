Полиция начала проверку о выброшенном коте из окна многоэтажки в Иркутске

В Иркутске сотрудники полиции проводят проверку по факту выброшенного кота и многоэтажного дома. Об этом irk.aif.ru сообщил в пресс-службе МВД по Иркутской области.
«Полицейские проводят проверку по сведениям из соцсетей о падении кота из окна многоэтажного дома на улице Баумана в микрорайоне Ново-Ленино. Сотрудники выявили видеозапись жительницы, которая сняла возможный факт жестокого обращения с животным», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.
В соцсетях появилась видеозапись, как питомец лежит на асфальте и еле дышит. Затем в кадре появился хозяин, он еле держится на ногах. Очевидцы говорили, что они видели, как он выбросил животное сверху. Пьяный мужчина начал объяснять, что кот набросился на его девушку и поцарапал её. А потом заявил, что это не он сделал. На кадрах видно, как хозяин закутывает беспомощного кота в куртку и уносит домой.
Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, изучают видеозаписи и опрашивают очевидцев. По закону за такие действия живодёру может грозить от 3 до 5 лет колонии.