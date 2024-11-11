Полиция начала проверку о выброшенном коте из окна многоэтажки в Иркутске

В соцсетях появилась видеозапись, как питомец лежит на асфальте и еле дышит. Затем в кадре появился хозяин, он еле держится на ногах. Очевидцы говорили, что они видели, как он выбросил животное сверху. Пьяный мужчина начал объяснять, что кот набросился на его девушку и поцарапал её. А потом заявил, что это не он сделал. На кадрах видно, как хозяин закутывает беспомощного кота в куртку и уносит домой.