Два фельдшера пострадали в ДТП со скорой помощью в Новосибирске

— 39-летний водитель Toyota kruger двигался по улице Воскова. В пути следования на перекрёстке улиц Кирова-Воскова столкнулся с каретой скорой помощи, управлял которой водитель 1971 года рождения. В результате столкновения автомобиль скорой помощи наехал на ограждение. Тойоту «Крюгер» отбросило на Mazda 6, которой управлял 34-летний водитель, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.