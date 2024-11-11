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Два фельдшера пострадали в ДТП со скорой помощью в Новосибирске

Их доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В полиции раскрыли обстоятельства аварии со скорой помощью на перекрёстке в Новосибирске. В результате ДТП пострадали два фельдшера.

— 39-летний водитель Toyota kruger двигался по улице Воскова. В пути следования на перекрёстке улиц Кирова-Воскова столкнулся с каретой скорой помощи, управлял которой водитель 1971 года рождения. В результате столкновения автомобиль скорой помощи наехал на ограждение. Тойоту «Крюгер» отбросило на Mazda 6, которой управлял 34-летний водитель, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Фельдшеров, пострадавших в аварии, увезли в больницу. Какие травмы они получили, станет ясно после обследований.