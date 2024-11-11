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Арестованы пять подростков, угрожавших продавщице игрушечным пистолетом

В Новосибирске суд избрал меру пресечения пяти подросткам, ограбившим продуктовый магазин с игрушечными пистолетами.

Источник: AP 2024

Двум из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, двоих поместили под домашний арест, еще одного, 16-ти лет, — под стражу. Всем несовершеннолетним предъявлены обвинения в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, 7 ноября этого года подростки в состоянии алкогольного опьянения зашли в магазин в рабочем поселке Колывань. Они угрожали продавцу убийством, демонстрируя в качестве оружия игрушечные пистолеты. Фигуранты дела потребовали у женщины четыре хот-дога стоимостью 520 ₽, мороженое на 850 ₽, после чего скрылись с места преступления, уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

«Все несовершеннолетние будут находиться в изоляции от общества до 7 января», — говорится в сообщении.