Арестованы пять подростков, угрожавших продавщице игрушечным пистолетом

По версии следствия, 7 ноября этого года подростки в состоянии алкогольного опьянения зашли в магазин в рабочем поселке Колывань. Они угрожали продавцу убийством, демонстрируя в качестве оружия игрушечные пистолеты. Фигуранты дела потребовали у женщины четыре хот-дога стоимостью 520 ₽, мороженое на 850 ₽, после чего скрылись с места преступления, уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции.