Арестованы пять подростков, угрожавших продавщице игрушечным пистолетом

Двум из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, двоих поместили под домашний арест, еще одного, 16-ти лет, — под стражу. Всем несовершеннолетним предъявлены обвинения в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.
По версии следствия, 7 ноября этого года подростки в состоянии алкогольного опьянения зашли в магазин в рабочем поселке Колывань. Они угрожали продавцу убийством, демонстрируя в качестве оружия игрушечные пистолеты. Фигуранты дела потребовали у женщины четыре хот-дога стоимостью 520 ₽, мороженое на 850 ₽, после чего скрылись с места преступления, уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции.
«Все несовершеннолетние будут находиться в изоляции от общества до 7 января», — говорится в сообщении.