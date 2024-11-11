В Новосибирске за неделю произошло 39 пожаров

— Чаще всего огонь охватывал жилой сектор, таких пожаров за период произошло 16. В многоквартирных домах зафиксировано десять возгораний, в индивидуальных — три, в дачных и садовых обществах — два, один пожар произошел в прочих надворных постройках. В нежилых зданиях произошло семь пожаров. Еще 16 пожаров зафиксировали на прочих объектах, — информируют в пресс-центре города.