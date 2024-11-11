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В Новосибирске за неделю произошло 39 пожаров

В происшествиях никто не погиб.

В Новосибирске за минувшую неделю зафиксировали 39 пожаров. Как сообщили в пресс-центре мэрии мегаполиса, в происшествиях никто не погиб, один человек пострадал.

— Чаще всего огонь охватывал жилой сектор, таких пожаров за период произошло 16. В многоквартирных домах зафиксировано десять возгораний, в индивидуальных — три, в дачных и садовых обществах — два, один пожар произошел в прочих надворных постройках. В нежилых зданиях произошло семь пожаров. Еще 16 пожаров зафиксировали на прочих объектах, — информируют в пресс-центре города.

В сравнении с прошлым годом, количество возгораний увеличилось. В 2023 году фиксировали 28 пожаров за неделю, это на 11 меньше, чем в нынешнем году.

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