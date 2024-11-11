В Красноярском крае расследуют гибель отца и сына при подводной рыбалке

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух рыбаков на Енисее. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Тела двоих мужчин 43 и 65 лет были обнаружены ночью 9 ноября на реке Енисей в Казачинском районе. Прибывшие следователи признаков криминальной смерти не обнаружили.
Предварительно установлено, что 8 ноября житель Красноярска и его сын прибыли в Казачинский район с двумя приятелями на рыбалку. Выпив, мужчины по двое направились рыбачить в разные места. Отец и сын при этом планировали рыбачить под водой с использованием гидрокостюма и подводного ружья с фонариком. В какой-то момент они перестали откликаться. Около берега приятели обнаружили их мертвыми.
После проверки будет принято процессуальное решение.
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