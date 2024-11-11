В Красноярском крае расследуют гибель отца и сына при подводной рыбалке

Предварительно установлено, что 8 ноября житель Красноярска и его сын прибыли в Казачинский район с двумя приятелями на рыбалку. Выпив, мужчины по двое направились рыбачить в разные места. Отец и сын при этом планировали рыбачить под водой с использованием гидрокостюма и подводного ружья с фонариком. В какой-то момент они перестали откликаться. Около берега приятели обнаружили их мертвыми.