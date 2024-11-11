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14-летняя школьница скончалась в больнице после ДТП в Абинском районе

На Кубани скончалась девочка, которая получила тяжелые травмы в ДТП.

Источник: Госавтоинспекция Кубани

В Абинском районе Краснодарского края в больнице скончалась 14-летняя школьница, которая получила тяжелые травмы в ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Авария произошла 6 ноября. По пути из школы домой девочка решила зайти в магазин. Дорогу она переходила в неположенном месте, а на ее одежде не было светоотражающих элементов.

«ДТП произошло в переулке Толстова, 38. 20-летний водитель автомобиля “ВАЗ 21124” допустил наезд на школьницу», — рассказали в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что водительские права водитель получил девять месяцев назад, но за это время уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Врачи прилагали все усилия, чтобы спасти ребенка. Однако спустя несколько дней девочка скончалась.

Ранее в Сочи иномарка сбила перебегавшую дорогу 17-летнюю девочку.