14-летняя школьница скончалась в больнице после ДТП в Абинском районе

В Абинском районе Краснодарского края в больнице скончалась 14-летняя школьница, которая получила тяжелые травмы в ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.
Авария произошла 6 ноября. По пути из школы домой девочка решила зайти в магазин. Дорогу она переходила в неположенном месте, а на ее одежде не было светоотражающих элементов.
«ДТП произошло в переулке Толстова, 38. 20-летний водитель автомобиля “ВАЗ 21124” допустил наезд на школьницу», — рассказали в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что водительские права водитель получил девять месяцев назад, но за это время уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Врачи прилагали все усилия, чтобы спасти ребенка. Однако спустя несколько дней девочка скончалась.
Ранее в Сочи иномарка сбила перебегавшую дорогу 17-летнюю девочку.