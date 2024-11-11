На территории заброшенного завода в Петербурге нашли тело девушки

«Красный треугольник» — предприятие и памятник промышленной архитектуры, занимающий обширную территорию между Обводным каналом, Старо-Петергофским проспектом, улицей Розенштейна и улицей Ивана Черных. По данным из открытых источников, этот ансамбль, который сформировался в период 1860—1917 годов, включает более 150 заводских корпусов и вспомогательных построек, часть из которых — объекты культурного наследия регионального значения.