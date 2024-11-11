На территории заброшенного завода в Петербурге нашли тело девушки

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Тело несовершеннолетней девушки найдено на территории бывшего завода «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге, уголовное дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщила городская прокуратура.
«По предварительным данным, на территории бывшего завода “Красный треугольник” обнаружено тело несовершеннолетней с повреждениями, характерными при падении с высоты. Прокуратура Адмиралтейского района… поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
Надзорное ведомство проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за содержание и охрану заброшенного объекта.
«Красный треугольник» — предприятие и памятник промышленной архитектуры, занимающий обширную территорию между Обводным каналом, Старо-Петергофским проспектом, улицей Розенштейна и улицей Ивана Черных. По данным из открытых источников, этот ансамбль, который сформировался в период 1860—1917 годов, включает более 150 заводских корпусов и вспомогательных построек, часть из которых — объекты культурного наследия регионального значения.
Часть объектов на территории «Красного треугольника» принадлежат городу, другие находятся в частной собственности. С момента банкротства завода неиспользуемые здания приходят в упадок, разрушаются мародёрами, а также страдают от пожаров.