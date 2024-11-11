Трое подростков пострадали в смертельном ДТП под Воронежем

В поселке Хохольский Воронежской области автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 26-летнего водителя врезался в Audi A6 с 20-летним молодым человеком за рулем. Водитель «двенадцатой» скончался от травм до приезда скорой помощи. Водителя Audi, а также троих его пассажирок в возрасте 16 и 17 лет доставили в больницу. После оказания медицинской помощи девушек отпустили домой. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Воронежской области в понедельник, 11 ноября.