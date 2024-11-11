Трое подростков пострадали в смертельном ДТП под Воронежем

В поселке Хохольский Воронежской области автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 26-летнего водителя врезался в Audi A6 с 20-летним молодым человеком за рулем. Водитель «двенадцатой» скончался от травм до приезда скорой помощи. Водителя Audi, а также троих его пассажирок в возрасте 16 и 17 лет доставили в больницу. После оказания медицинской помощи девушек отпустили домой. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Воронежской области в понедельник, 11 ноября.
Авария произошла еще 8 ноября в 19:45 на улице Парковой. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что на место ДТП также вызывали спасателей, чтобы вытащить пострадавшего из автомобиля.
Ранее РИА «Воронеж» писало о ДТП в Новоусманском районе, где автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 35-летнего жителя Курской области выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ГАЗ-3009. Водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте, а его 44-летняя пассажирка попала в больницу.