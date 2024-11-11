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Жители Иркутской области отдали мошенникам почти семь миллионов за три дня

Самой крупной суммы лишилась 55-летняя предприниматель из Иркутска.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники продолжают обманывать жителей Иркутской области, только за прошедшие три дня жертвами стали 14 человек. Они отдали почти семь миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Самой крупной суммы лишилась 55-летняя предприниматель из Иркутска. Ей позвонил неизвестный, назвался представителем спецслужб и сообщил, что кто-то пытается оформить кредит от ее имени.

— Для того, чтобы сохранить сбережения, женщина взяла «зеркальный займ», а после перечислила все деньги на «безопасный счет». Из-за «советов» мошенников она потеряла два миллиона 250 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще одной жертвой стал 20-летний дорожник из Братска. На популярной торговой онлайн-платформе он увидел объявление о продаже водительского удостоверения. Мошенник убедил парня в том, что документ настоящий, а после попросил оплатить заказ. В итоге на счет афериста поступило около 70 тысяч рублей.