Жители Иркутской области отдали мошенникам почти семь миллионов за три дня

Мошенники продолжают обманывать жителей Иркутской области, только за прошедшие три дня жертвами стали 14 человек. Они отдали почти семь миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Самой крупной суммы лишилась 55-летняя предприниматель из Иркутска. Ей позвонил неизвестный, назвался представителем спецслужб и сообщил, что кто-то пытается оформить кредит от ее имени.
— Для того, чтобы сохранить сбережения, женщина взяла «зеркальный займ», а после перечислила все деньги на «безопасный счет». Из-за «советов» мошенников она потеряла два миллиона 250 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Еще одной жертвой стал 20-летний дорожник из Братска. На популярной торговой онлайн-платформе он увидел объявление о продаже водительского удостоверения. Мошенник убедил парня в том, что документ настоящий, а после попросил оплатить заказ. В итоге на счет афериста поступило около 70 тысяч рублей.