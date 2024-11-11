Жители Иркутской области отдали мошенникам почти семь миллионов за три дня

Еще одной жертвой стал 20-летний дорожник из Братска. На популярной торговой онлайн-платформе он увидел объявление о продаже водительского удостоверения. Мошенник убедил парня в том, что документ настоящий, а после попросил оплатить заказ. В итоге на счет афериста поступило около 70 тысяч рублей.