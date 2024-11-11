У двух учениц школы Самары обнаружили туберкулез

В Самаре местные жители пожаловались на вспышку туберкулеза в одной из городских школ. Об этом самарчанка написала под одним из постов губернатора Самарской области.
«Безобразие творится в школе № 147 Кировского района. В ней обнаружили очаг туберкулеза, но до родителей информацию не донесли и дети из заболевшей семьи не были изолированы», — возмущается женщина.
На ситуацию отреагировали в департаменте образования Самары. Как оказалось, 28 октября и 5 ноября у двух учениц 8 и 6 класса школы № 147 был обнаружен туберкулез. Дети из разных семей, не посещали школу с середины октября, так как проходили обследование из-за обнаруженного у родственника в каждой семье заболевания.
«На каникулах была проведена санитарная обработка всех помещений школы. С 7 ноября все ученики и работники школы по графику проходят медицинский осмотр. Во всех кабинетах и помещениях ежедневно проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств», — рассказали в пресс-службе.
От родителей начальной школы, которая расположена в другом корпусе, поступают обращения. В связи с этим 11 ноября пройдет родительское собрание, а 12 ноября — общешкольное собрание для родителей старшей школы для разъяснения ситуации.