У двух учениц школы Самары обнаружили туберкулез

На ситуацию отреагировали в департаменте образования Самары. Как оказалось, 28 октября и 5 ноября у двух учениц 8 и 6 класса школы № 147 был обнаружен туберкулез. Дети из разных семей, не посещали школу с середины октября, так как проходили обследование из-за обнаруженного у родственника в каждой семье заболевания.