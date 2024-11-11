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СК РФ вмешался в дело с обрушением потолка в доме многодетной семьи во Владивостоке

Граждане вынуждены проживать в небезопасных условиях.

Источник: PrimaMedia.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, связанному с ненадлежащим обслуживанием многоквартирного дома во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Отмечается, что в СМИ и соцсетях появляются публикации о неудовлетворительном состоянии многоквартирного дома на улице 3-й Строительной во Владивостоке. Здание 1954 года постройки, несмотря на капитальный ремонт, проведенный в 2018 году, имеет протекающую крышу, что привело к обрушению потолочных перекрытий в одной из квартир, где проживает многодетная семья.

Обращения жильцов в управляющую компанию не привели к результатам — устранение повреждений предложено выполнить за их счет. Жители вынуждены находиться в небезопасных условиях.

«В СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя краевого СУ СК Алексею Кузьмичеву доложить о текущем статусе и результатах расследования, поставив дело на контроль в центральном аппарате комитета.

Напомним, во Владивостоке гендиректор управляющей компании «Влад-Дом» предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предъявленному обвинению, с декабря 2019 года по август 2021 года генеральный директор управляющей компании не обеспечила проведение осмотров многоквартирного дома № 37 на Партизанском проспекте во Владивостоке, построенного в 1941 году. В результате не были выявлены дефекты и не организовано должное содержание чердачных перекрытий.

СК