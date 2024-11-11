14 несовершеннолетних попали в ДТП за три недели в Иркутске и пригороде

Еще четверо пострадали, когда переходили дорогу по «зебре». Такая авария произошла в пятницу, 8 ноября. Тогда на пересечении улиц Зверева и Красноказачья погиб 9-летний школьник. Через два дня уже на Баумана при зеленом сигнале светофора сбили 12-летнего подростка. В последнем случае водитель уехал с места аварии, а мальчика отвезли в больницу. Сейчас в причинах и обстоятельствах всех ДТП разбираются полицейские.