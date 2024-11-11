14 несовершеннолетних попали в ДТП за три недели в Иркутске и пригороде

В прокуратуре Иркутска контролируют развитие проверочных мероприятий о ДТП с 14 несовершеннолетними. Для одного авария обернулась смертью. Как сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства, четверо детей попали под колеса авто, когда переходили дорогу в неположенном месте.
— Так, 22.10.2024 в утреннее время на улице Красноказачья в Иркутске 44-летний водитель автомашины «Хендай» допустил наезд на девятиклассницу, пересекающую проезжую часть вне пешеходного перехода, — поделились в прокуратуре Иркутской области.
Еще четверо пострадали, когда переходили дорогу по «зебре». Такая авария произошла в пятницу, 8 ноября. Тогда на пересечении улиц Зверева и Красноказачья погиб 9-летний школьник. Через два дня уже на Баумана при зеленом сигнале светофора сбили 12-летнего подростка. В последнем случае водитель уехал с места аварии, а мальчика отвезли в больницу. Сейчас в причинах и обстоятельствах всех ДТП разбираются полицейские.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске и районе за неделю произошло 15 автоаварий. В них пострадало 18 человек.