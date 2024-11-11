На трассе под Златоустом водитель фуры пострадал в ДТП

Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.
Две грузовых машины столкнулись на 1716 километре дороги «Москва-Челябинск». В ведомстве уточнили, что 31-летний водитель «Мерседес Актрос» с полуприцепом «Шмитц» выехал на встречную полосу после того, как не справился с управлением. Там он врезался в другой многотонник «Донг Фенг» с полуприцепом.
Известно, что 36-летний водитель «Донг Фенг» остался жив, но получил травмы. Пострадавшего автомобилиста доставили на скорой в медицинское учреждение. На месте ДТП было организовано реверсивное движение.
В настоящее время сотрудники областной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства аварии.