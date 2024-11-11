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На трассе под Златоустом водитель фуры пострадал в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 11 ноября на трассе М-5.

Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

Две грузовых машины столкнулись на 1716 километре дороги «Москва-Челябинск». В ведомстве уточнили, что 31-летний водитель «Мерседес Актрос» с полуприцепом «Шмитц» выехал на встречную полосу после того, как не справился с управлением. Там он врезался в другой многотонник «Донг Фенг» с полуприцепом.

Известно, что 36-летний водитель «Донг Фенг» остался жив, но получил травмы. Пострадавшего автомобилиста доставили на скорой в медицинское учреждение. На месте ДТП было организовано реверсивное движение.

В настоящее время сотрудники областной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства аварии.