На трассе под Златоустом водитель фуры пострадал в ДТП

Две грузовых машины столкнулись на 1716 километре дороги «Москва-Челябинск». В ведомстве уточнили, что 31-летний водитель «Мерседес Актрос» с полуприцепом «Шмитц» выехал на встречную полосу после того, как не справился с управлением. Там он врезался в другой многотонник «Донг Фенг» с полуприцепом.