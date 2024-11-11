В Уфе арестовали адвоката по делу о мошенничестве на 2,2 млн рублей.

«Согласно материалам, адвокат НО БРКА “Защита” обвиняется в получении от своего подзащитного денег в размере 2 млн 250 тысяч рублей для передачи якобы должностным лицам правоохранительных органов, в том числе прокуратуры и суда города Октябрьский, в качестве взятки за обеспечение, при рассмотрении уголовного дела судом, назначения своему подзащитному наказания, не связанного с реальным лишением свободы», — пояснили в объединенной пресс-службе судов РБ.