Два водителя погибли в лобовом ДТП Nissan и Opel под Добрушем

Согласно предварительным данным, 11 ноября 2024 года примерно в 08.00 45-летняя женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Nissan, двигалась на первом километре автодороги «Подъезд к Гомелю от автодороги М-10» и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в машину Opel. За рулем указанного авто находился 43-летний водитель.