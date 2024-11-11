Два водителя погибли в лобовом ДТП Nissan и Opel под Добрушем. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Согласно предварительным данным, 11 ноября 2024 года примерно в 08.00 45-летняя женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Nissan, двигалась на первом километре автодороги «Подъезд к Гомелю от автодороги М-10» и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в машину Opel. За рулем указанного авто находился 43-летний водитель.
В МВД рассказали, что в результате дорожно-транспортного происшествия два водителя машин погибли. Кроме того, с травмами в больницу была доставлена 63-летняя женщина-пассажир, находившаяся в автомобиле Opel.
Тем временем мы собрали, что известно о смертельном ДТП в Витебской области с пьяным водителем за рулем.
Ранее Минздрав сообщил о состоянии пациентов, пострадавших в лобовом ДТП в Минской области: «Пассажир скончался на месте, еще один в реанимации, четверо в травматологии».
Также мы писали, что в Гродно водитель Ford сбил насмерть мужчину, который шел по проезжей части.