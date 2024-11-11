Два человека погибли в ДТП в Добрушском районе

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Добрушском районе, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
Авария произошла в понедельник около 8 часов утра на 1 км автодороги «Подъезд к Гомелю от автодороги М-10».
По данным МВД, 45-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Nissan, выехала на встречную полосу, где столкнулась с Opel, за рулем которого находился 43-летний мужчина.
«В результате ДТП оба водителя погибли. С различными травмами в больницу доставлена 63-летняя женщина-пассажир Opel», — сообщили в МВД.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. В ГАИ водителям настоятельно рекомендовали быть внимательными и сосредоточенными за рулем, учитывать дорожные и погодные условия, а также перед выполнением маневров удостовериться в их безопасности.