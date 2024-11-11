Два человека погибли в ДТП в Добрушском районе

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. В ГАИ водителям настоятельно рекомендовали быть внимательными и сосредоточенными за рулем, учитывать дорожные и погодные условия, а также перед выполнением маневров удостовериться в их безопасности.