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Два человека погибли в ДТП в Добрушском районе

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой легковушкой.

Источник: Telegram / МВД Беларуси

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Добрушском районе, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Авария произошла в понедельник около 8 часов утра на 1 км автодороги «Подъезд к Гомелю от автодороги М-10».

По данным МВД, 45-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Nissan, выехала на встречную полосу, где столкнулась с Opel, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

«В результате ДТП оба водителя погибли. С различными травмами в больницу доставлена 63-летняя женщина-пассажир Opel», — сообщили в МВД.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. В ГАИ водителям настоятельно рекомендовали быть внимательными и сосредоточенными за рулем, учитывать дорожные и погодные условия, а также перед выполнением маневров удостовериться в их безопасности.