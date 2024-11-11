Омичей, у которых есть авто, предупредили о новой схеме мошенничества

Ранее мы сообщали о мошенничестве, которое случилось в Павлоградском районе. 24-летний мужчина наткнулся на рекламу продажи телефона. Позже менеджер заявил, что мужчина может приобрести два телефона, а получить три. Заявитель отправил мошенникам 26 тысяч рублей. Под предлогом оплаты оформления и доставки трех телефонов менеджер убедил покупателя перевести на банковский счет еще 26 тысяч рублей.