В Пермском крае в доме, где живут дети, обрушились деревянные перекрытия

Перекрытия обрушились в доме, где проживают четыре семьи с детьми, в Красновишерском Пермском края, сообщает телеграм-канал «Слуховой анализатор».
Местные жители поделились фотографиями, на которых видно сломанные деревянные перекрытия и огромную дыру в потолке, сквозь которую проглядывает кровля крыши. Судя по фото, потолок провалился на лестничной площадке дома.
По словам жителей Красновишерска, ЧП произошло во втором подъезде одного из домов на улице Сплавщиков, 12. Проживающие здесь люди рассказывают, что крыша в доме начала разрушаться еще четыре года назад.
Местная жительница Анастасия Новикова сообщила «Рифей-Пермь», что в доме проживают четыре семьи, одна из которых — многодетная. Она подчеркнула, что жильцы дома неоднократно жаловались на состояние дома в администрацию Красновишерска. Но никто на их жалобы не реагировал. Женщина призналась, что семьи боятся находиться в этом доме. По информации издания, в жилом доме долгое время не было управляющей компании, и его обслуживанием никто не занимался.
Сайт perm.aif.ru направил в администрацию Красновишерска запрос о причинах инцидента и о мерах, которые будут приняты в связи со случившимся.