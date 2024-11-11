В Пермском крае в доме, где живут дети, обрушились деревянные перекрытия

Местная жительница Анастасия Новикова сообщила «Рифей-Пермь», что в доме проживают четыре семьи, одна из которых — многодетная. Она подчеркнула, что жильцы дома неоднократно жаловались на состояние дома в администрацию Красновишерска. Но никто на их жалобы не реагировал. Женщина призналась, что семьи боятся находиться в этом доме. По информации издания, в жилом доме долгое время не было управляющей компании, и его обслуживанием никто не занимался.