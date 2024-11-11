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Шокирующее видео нападения на девушку в подъезде ЖК распространяется в соцсетях

Подозреваемый был задержан после инцидента, зафиксированного камерой наблюдения.

В Алматы возбуждено уголовное дело по факту нападения мужчины на женщину в подъезде жилого дома, сообщает El.kz.

На видео с камеры наблюдения видно, как мужчина преследует девушку, внезапно нападает сзади и тащит её по лестничной площадке. Потерпевшей удалось вырваться из рук нападавшего и убежать, избежав серьёзных последствий.

После поступления информации полиция немедленно приступила к расследованию инцидента. Правоохранительные органы сообщили, что подозреваемый уже задержан и взят под стражу. После завершения расследования все материалы дела будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Инцидент ещё раз напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности и использования современных технологий для защиты граждан. Видеонаблюдение в этом случае сыграло решающую роль в оперативном задержании подозреваемого.