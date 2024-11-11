В Мстиславском районе вторые сутки ищут заблудившегося в лесу мужчину

Сообщение о потерявшемся в лесном массиве возле агрогородка Бастеновичи мужчине 1963 г.р. поступило спасателям 10 ноября в 19.08. Для поиска были задействованы две единицы техники и четыре человека. Потерявшийся мужчина не обнаружен, поэтому поиски продолжились утром 11 ноября.



Как рассказали в МЧС, всего с начала года в лесных массивах области заблудились 54 человека, в том числе трое детей.