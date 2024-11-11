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Минске машина снесла столб и врезалась в дерево

В Минске автомобиль наехал на осветительную мачту, а затем врезался в дерево, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло в воскресенье днем. За рулем Mazda находился 39-летный водитель Недалеко от дома № 4 по улице Академика Купревича он не справился с управлением. В результате машина совершила наезд на столб, после чего врезалась в дерево.

По предварительным данным, мужчине за рулем стало плохо. Водителя доставили в медучреждение.