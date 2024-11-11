«Сил родителям справиться с этим»: как семье погибшего на «зебре» в Иркутске 9-летнего мальчика помогают пережить трагедию

Оживленный участок дороги на пересечении улиц Зверева и Красноказачья в Октябрьском районе Иркутска. На камеры уличного наблюдения попадает черный внедорожник марки Volkswagen Touareg. Водитель притормаживает перед нерегулируемым пешеходным переходом, и, судя по всему, дальше собирается повернуть направо. В это же время по «зебре» с левой стороны от водителя дорогу перебегает 9-летний ребенок. А дальше происходит страшное. В тот момент, когда школьник равняется с автомобилем, кроссовер продолжает движение и переезжает мальчика… От полученных травм школьник скончался до приезда скорой помощи.
О случившемся в полицию сообщил один из пешеходов. Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился 71-летний мужчина. Как это произошло? Почему водитель допустил наезд, двигаясь при этом не на высокой скорости? Сейчас в этом разбираются сотрудники Госавтоинспекции. К проверке также подключилась и прокуратура Иркутской области. Они устанавливают причины и условия произошедшего.
Новость о трагической гибели ребенка в ДТП облетела городские СМИ и социальные сети в тот же день, в пятницу 8 ноября. На месте аварии в тот же день появился стихийный мемориал. Все выходные неравнодушные жители Иркутска несли к злосчастному перекрестку цветы, мягкие игрушки и свечи.
«Ужасная трагедия! Сил родителям пережить все это!».
«Давно пора уже ввести возрастные ограничения к управлению автомобилем!».
«Соболезнования родителям! Никакие слова не помогут. Самое страшное, что может произойти в жизни, это похоронить своего ребенка!» — пишут пользователи соцсетей.
Потрясенные трагедией иркутяне решили принять участие в судьбе семьи погибшего ребенка. Среди них — блогер Мария Лановенко. Она помогла распространить информацию о материальном сборе для родителей мальчика на своей странице. Всего за двое суток удалось собрать почти миллион рублей.
— Семья мальчика — мои соседи. Мы живем в одном жилом комплексе. У нас есть чат, в котором состоит около 800 человек. И узнав о случившемся, мы решили организовать материальный сбор. Но чтобы не беспокоить родителей, договорились, что будем собирать деньги на карту одной женщины, а затем переведем всю сумму либо матери, либо отцу ребенка, — рассказывает Мария Лановенко.
Сибирячка признается, что изначально в сборе участвовали только жители жилого комплекса. Но после того, как Мария рассказала о случившемся на своей странице в социальных сетях, к сбору подключились и другие люди.
— Мне начали писать подписчики, мои клиенты. Рассказали, что они тоже хотят перевести деньги, но не знают реквизиты. Начали делать репосты. Позже к сбору также подключилась школа, родительский комитет, учителя, и даже другие города. Это люди, которые когда-то жили в Иркутске и решили материально помочь семье.
Мария рассказывает, что общими усилиями удалось собрать около 900 тысяч рублей. Накопленную сумму инициаторы сбора передали отцу мальчика.
— Он вообще не ожидал такого. И дело даже не в деньгах, а в том, что столько человек откликнулось на эту беду. Семье сейчас не просто. У родителей осталась старшая дочка… Переводы не прекращаются. Организатор сбора отчитывается о каждом поступлении в нашей группе. Всё обязательно передадим семье. О дате похорон пока не известно.