«Сил родителям справиться с этим»: как семье погибшего на «зебре» в Иркутске 9-летнего мальчика помогают пережить трагедию

Оживленный участок дороги на пересечении улиц Зверева и Красноказачья в Октябрьском районе Иркутска. На камеры уличного наблюдения попадает черный внедорожник марки Volkswagen Touareg. Водитель притормаживает перед нерегулируемым пешеходным переходом, и, судя по всему, дальше собирается повернуть направо. В это же время по «зебре» с левой стороны от водителя дорогу перебегает 9-летний ребенок. А дальше происходит страшное. В тот момент, когда школьник равняется с автомобилем, кроссовер продолжает движение и переезжает мальчика… От полученных травм школьник скончался до приезда скорой помощи.