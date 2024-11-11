В Башкирии пьяный водитель угнал иномарку, чтобы покататься

В Янауле пьяный мужчина угнал автомобиль, который оставили незапертым на несколько минут, сообщает МВД Башкирии.
Машину «Мицубиси Галант» угнали у 48-летнего жителя деревни Костино. Он оставил ее заведенной и незапертой, пока ходил в магазин. Выйдя на улицу мужчина не обнаружил своего автомобиля.
Патрульная полиция остановила авто в центре города через 30 минут после пропажи. За рулем находился пьяный 34-летний местный житель, который решил покататься на чужой машине.
В отношении него возбуждено уголовное дело.