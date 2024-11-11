В Чистопольском районе Татарстана двое погибли в сгоревшем дотла коттедже

В Чистопольском районе в ночь с 10 по 11 ноября двое погибли в сгоревшем дотла коттедже. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
Пожар произошел в одноэтажном доме на улице Пионерской в селе Ишалькино. Огонь распространился по всей площади жилого помещения (144 квадратных метра).
В результате происшествия были обнаружены тела 67-летнего мужчины и женщины. Ее личность устанавливается. По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Напомним, в Казани поймали пытавшихся потушить Вечный огонь подростков. Их доставили в отделение полиции.