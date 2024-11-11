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В Чистопольском районе Татарстана двое погибли в сгоревшем дотла коттедже

Пожар произошел в одноэтажном доме на улице Пионерской в селе Ишалькино.

Источник: МЧС Татарстана

В Чистопольском районе в ночь с 10 по 11 ноября двое погибли в сгоревшем дотла коттедже. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Пожар произошел в одноэтажном доме на улице Пионерской в селе Ишалькино. Огонь распространился по всей площади жилого помещения (144 квадратных метра).

В результате происшествия были обнаружены тела 67-летнего мужчины и женщины. Ее личность устанавливается. По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Напомним, в Казани поймали пытавшихся потушить Вечный огонь подростков. Их доставили в отделение полиции.

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МЧС