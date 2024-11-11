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Травмированную туристку из Алтая спасли в лесу Сочи

В Сочи спасатели эвакуировали туристку с травмой ноги.

Источник: ЮРПСО МЧС России

В лесу Сочи спасли травмированную туристку. 55-летняя жительница Алтайского края травмировала колено во время прогулки в Тисо-самшитовой роще.

«Туристка оступилась на скользкой тропе и упала, дальше идти самостоятельно не могла», — рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

За помощью спасателей обратились подруги женщины, которые были вместе с ней на прогулке. Сотрудники МЧС наложили шину и в носилках вынесли пострадавшую из леса. Для этого потребовалось порядка двух с половиной часов.

Сотрудники МЧС передали женщину медикам. Как оказалось, отпуск жительницы Алтая только начался.

МЧС