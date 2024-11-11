Травмированную туристку из Алтая спасли в лесу Сочи

В лесу Сочи спасли травмированную туристку. 55-летняя жительница Алтайского края травмировала колено во время прогулки в Тисо-самшитовой роще.
«Туристка оступилась на скользкой тропе и упала, дальше идти самостоятельно не могла», — рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
За помощью спасателей обратились подруги женщины, которые были вместе с ней на прогулке. Сотрудники МЧС наложили шину и в носилках вынесли пострадавшую из леса. Для этого потребовалось порядка двух с половиной часов.
Сотрудники МЧС передали женщину медикам. Как оказалось, отпуск жительницы Алтая только начался.