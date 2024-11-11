Гендиректора лесоперерабатывающего предприятия осудили в Иркутске

Следствие доказало, что Юрий Ильичёв с января 2015 года по октябрь 2017 года скупал незаконно заготовленную древесину. Для легализации леса он использовал реквизиты фиктивных контрагентов, а потом подавал в налоговую декларации на возмещение НДС с заведомо ложными сведениями для возмещения налога. Ущерб составил более 31 миллиона рублей.