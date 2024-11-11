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Гендиректора лесоперерабатывающего предприятия осудили в Иркутске

В Иркутске за мошенничество в особо крупном размере осудили гендиректора лесоперерабатывающего предприятия.

Источник: Следственный комитет РФ

Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Телеграм-каналы сообщили, что речь идёт об ООО «Мадера» и его главе Юрии Ильичёве.

Следствие доказало, что Юрий Ильичёв с января 2015 года по октябрь 2017 года скупал незаконно заготовленную древесину. Для легализации леса он использовал реквизиты фиктивных контрагентов, а потом подавал в налоговую декларации на возмещение НДС с заведомо ложными сведениями для возмещения налога. Ущерб составил более 31 миллиона рублей.

Бизнесмен в ходе следствия полностью возместил ущерб. Суд назначил ему два года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.