Гендиректора лесоперерабатывающего предприятия осудили в Иркутске

Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Телеграм-каналы сообщили, что речь идёт об ООО «Мадера» и его главе Юрии Ильичёве.
Следствие доказало, что Юрий Ильичёв с января 2015 года по октябрь 2017 года скупал незаконно заготовленную древесину. Для легализации леса он использовал реквизиты фиктивных контрагентов, а потом подавал в налоговую декларации на возмещение НДС с заведомо ложными сведениями для возмещения налога. Ущерб составил более 31 миллиона рублей.
Бизнесмен в ходе следствия полностью возместил ущерб. Суд назначил ему два года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.