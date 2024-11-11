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Житель Гомельской области попался на краже кабеля из-за оставленных штанов

Специалисты ГКСЭ установили вора по оставленным на месте штанам.

Источник: Комсомольская правда

Житель Гомельской области попался на краже кабеля из-за оставленных штанов. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В сообщении сказано, что в начале сентября 2024 года в милицию обратился руководитель строительной фирмы. Он рассказал, что на строительном объекте, который расположен в Фаниполе со строительного крана украли кабель стоимостью более 2800 рублей.

Во время осмотра места происшествия, а также прилегающей территории специалисты в лесополосе нашли части проводов похищенного кабеля, а также штаны (джинсы). Их изъяли. Результаты проведенной экспертизы выявили наличие крови на исследуемых штанах.

«Далее в ходе проверки по учету данных ДНК установлено совпадение с мужчиной, 1978 года рождения, проживающим в Гомельской области», — отметили в пресс-службе ведомства.

Милиция задержала мужчину. Он в содеянном сознался. Фигурант добавил, что ранее бывал в Фаниполе и ему было известно расположение строительных объектов. Также ему было известно о различных материалах, ценном имуществе, которое после кражи он мог сбыть.

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