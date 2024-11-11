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В Омске вынесли приговор виновнику пожара с ущербом в 6 млн рублей

Прокуратура Омска сообщает в понедельник, 11 ноября 2024 года, о вынесении приговора по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя. Суд признал его виновным по ст. 168 УК РФ (повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем).

Источник: AP 2024

«В суде установлено, что в дневное время 12 декабря 2023 г. данный гражданин по устной договоренности без заключения соответствующего договора проводил работы по отогреву водопроводной трубы в пристройке к зданию столовой на пр. Губкина, 7 в г. Омске, арендованной коммерческой фирмой для организации цеха по переработке продукции. В нарушение правил пожарной безопасности при использовании пламени газовой горелки произошло воспламенение утеплителя стены, повлекшее крупный пожар», — говорится в информации прокуратуры.

В результате ущерб собственникам здания столовой, пристроек и находящегося в них имущества, по данным ведомства, превысил 6 млн руб.

Рабочий, как заявляется, подтвердил инкриминируемую вину. Суд приговорил его к 4 месяцам ограничения свободы.