В Омске вынесли приговор виновнику пожара с ущербом в 6 млн рублей

«В суде установлено, что в дневное время 12 декабря 2023 г. данный гражданин по устной договоренности без заключения соответствующего договора проводил работы по отогреву водопроводной трубы в пристройке к зданию столовой на пр. Губкина, 7 в г. Омске, арендованной коммерческой фирмой для организации цеха по переработке продукции. В нарушение правил пожарной безопасности при использовании пламени газовой горелки произошло воспламенение утеплителя стены, повлекшее крупный пожар», — говорится в информации прокуратуры.