В Екатеринбурге мошенники начали обманывать людей по новой схеме

— Если вы его установите и введете данные, они подключатся к вашему телефону и увидят все переписки, возможно, получат доступ к паролям от почты, банков, «Госуслуг» и прочего. Они смогут сидеть в вашем телефоне и переводить деньги с ваших счетов или оформлять кредиты на ваше имя, — рассказали в паблике «Академ Новости».