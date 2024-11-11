В Екатеринбурге мошенники начали обманывать людей по новой схеме. Теперь аферисты якобы раздают бытовую технику. Об этом сообщают горожане в социальных сетях.
Мошенники выставляют в чаты объявления об отдаче телевизоров, чайников и другой бытовой техники. Их они якобы готовы отдать бесплатно, без обмена. Однако делают это вовсе не щедрые соседи. «Продавцы» обещают прислать вещи курьером. Однако для этого надо ввести код в специальную программу, которую они отправляют.
— Если вы его установите и введете данные, они подключатся к вашему телефону и увидят все переписки, возможно, получат доступ к паролям от почты, банков, «Госуслуг» и прочего. Они смогут сидеть в вашем телефоне и переводить деньги с ваших счетов или оформлять кредиты на ваше имя, — рассказали в паблике «Академ Новости».
В полиции Екатеринбурга подтвердили информацию о новой схеме мошенничества. Часть горожан уже пострадали от нее.
— Мошенники постоянно меняют способы обмана. Однако их цель остается неизменной — получение кодов и паролей из СМС для доступа к аккаунтам в банковских приложениях, на портале «Госуслуги» и прочим ресурсам, — предупредили в УМВД города.
Аферисты могут убедить жертв установить на устройство программу, которая может дать доступ к личным данным.