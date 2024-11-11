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Жительница Самары присвоила чужые деньги и спрятала их на кладбище

Самарчанка спрятала на могиле брата 330 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Самары нашла чужую барсетку в поезде. В ней оказалась приличная сумма денег, которую женщина решила присвоить себе. Она выбрала очень необычное место, чтобы скрыть деньги. 330 тысяч рублей она спрятала на кладбище, на могиле своего брата.

— Полицейские установили личность женщины, которая похитила деньги, — рассказали в ФССП Самарской области.

Самарчанку, которая спрятала деньги на кладбище, признали виновной в краже и приговорили к штрафу 50 тысяч рублей. Добровольно она его не погасила, и тогда за дело взялись приставы. Женщине объяснили, что, если она не оплатит штраф, наказание может стать более суровым, вплоть до лишения свободы. Это подействовало, и штраф был оплачен.