Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Джанкое автобус насмерть сбил велосипедиста

В Крыму автобус ПАЗ насмерть сбил неизвестного велосипедиста.

Источник: Госавтоинспекция Крыма

В понедельник, 11 ноября, в Джанкое автобус ПАЗ «Вектор Некст» насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

Авария произошла в 7.05. Автобус ехал по автодороге «Новороссия» со стороны Симферополя в сторону Джанкоя. На 532-м километре ПАЗ сбил человека, который ехал на велосипеде «Лебедь» в попутном направлении. Это произошло из-за несоблюдения дистанции.

В результате ДТП велосипедист погиб. Установить его личность пока не удалось. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства ДТП выясняются», — говорится в сообщении.