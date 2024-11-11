В Джанкое автобус насмерть сбил велосипедиста

Авария произошла в 7.05. Автобус ехал по автодороге «Новороссия» со стороны Симферополя в сторону Джанкоя. На 532-м километре ПАЗ сбил человека, который ехал на велосипеде «Лебедь» в попутном направлении. Это произошло из-за несоблюдения дистанции.