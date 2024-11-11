В Джанкое автобус насмерть сбил велосипедиста

В понедельник, 11 ноября, в Джанкое автобус ПАЗ «Вектор Некст» насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
Авария произошла в 7.05. Автобус ехал по автодороге «Новороссия» со стороны Симферополя в сторону Джанкоя. На 532-м километре ПАЗ сбил человека, который ехал на велосипеде «Лебедь» в попутном направлении. Это произошло из-за несоблюдения дистанции.
В результате ДТП велосипедист погиб. Установить его личность пока не удалось. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.
«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства ДТП выясняются», — говорится в сообщении.