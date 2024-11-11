Женщина утонула в озере в Волковысском районе

Как рассказали в ведомстве, утром 10 ноября в службу 101 поступило сообщение о том, что в озере Баклаха в населенном пункте Красносельский найдена женщина.



Сотрудники МЧС извлекли из воды утонувшую, личность женщины устанавливается.