В Ангарске разыскивают мужчину, который испугал 12-летнюю школьницу

В Ангарске правоохранители разыскивают мужчину, который напугал школьницу. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, произошло все в 29 микрорайоне 7 октября 2024, видеокамеры запечатлели часть произошедшего.
Неизвестный забежал за 12-летней девочкой в подъезд, поднялся с ней на этаж. Испугавшись, она начала кричать, мужчина попытался закрыть ей рот руками. В сети некоторое время распространялась информация, что он начал ее душить, однако никаких телесных повреждений он не причинил.
Он забежал за девочкой в подъезд. ГУ МВД по Иркутской области.
— Исходя из слов девочки и его поведения, нарушитель спокойствия может быть наркозависимым, искавшим закладку. Эти сведения проверяются, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас полиция ищет подозреваемого, внешность его установили благодаря видеокамерам.