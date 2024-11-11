В Ангарске разыскивают мужчину, который испугал 12-летнюю школьницу

Неизвестный забежал за 12-летней девочкой в подъезд, поднялся с ней на этаж. Испугавшись, она начала кричать, мужчина попытался закрыть ей рот руками. В сети некоторое время распространялась информация, что он начал ее душить, однако никаких телесных повреждений он не причинил.