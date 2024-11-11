Краснодарца осудили условно за призывы к экстремистской деятельности

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Он полностью признал вину. Суд назначил ему условный срок и запретил размещать в сети записи со своей позицией. В пресс-службе судов края отметили, что «за этим очень внимательно проследят».