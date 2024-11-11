В Воронеже муж с женой погибли от отравления угарным газом, а их сын попал в больницу

В Воронеже семья отравилась угарным газом. ЧП произошло в Коминтерновском районе. 8 ноября в квартире на улице Еремеева обнаружили тела 25-летних супругов. Их малолетний сын выжил, ребенок сейчас находится в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек.