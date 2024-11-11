В Прикамье бригадир погиб во время строительства логистического центра Ozon

Установлено, что 26 октября строительная бригада выполняла работы по сварке металлоконструкций на кровле «Производственно-сортировочного центра “Озон”», генеральным подрядчиком при строительстве которого является ООО «Клевер Девелопмент». После завершения работ бригада следовала по подчердачному помещению при отсутствии освещения. Бригадир, потерявшись в пространстве, упал с высоты более трех метров на бетонную плиту. От полученных травм работник скончался. Установлено также, что на месте происшествия не было защитных ограждений и знаков безопасности, а сам работник находился без защитной каски.