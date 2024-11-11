В Прикамье бригадир погиб во время строительства логистического центра Ozon

Установлено, что 26 октября строительная бригада выполняла работы по сварке металлоконструкций на кровле «Производственно-сортировочного центра “Озон”», генеральным подрядчиком при строительстве которого является ООО «Клевер Девелопмент». После завершения работ бригада следовала по подчердачному помещению при отсутствии освещения. Бригадир, потерявшись в пространстве, упал с высоты более трех метров на бетонную плиту. От полученных травм работник скончался. Установлено также, что на месте происшествия не было защитных ограждений и знаков безопасности, а сам работник находился без защитной каски.
По итогам расследования будут приняты меры административного характера, материалы направят в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.
Напомним, о планах строительства логистического центра Ozon в Перми стало известно ранее. Год назад в компании подтверждали планы открытия комплекса, но точное местоположение объекта не раскрывали. Источник «Ъ-Прикамье» рассказывал, что Ozon займет площади в индустриальном парке «Култаево», застройщиком которого является компания «БауИнвестГрупп». Объект находится у отворота в Култаево. Запуск работы центра запланирован на 14 ноября.