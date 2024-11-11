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Мосгорсуд отменил приговор экс-послу Украины в Казахстане Врублевскому

Мосгорсуд постановил вернуть на повторное рассмотрение уголовное дело бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, которого в конце лета приговорили к шести годам колонии заочно.

Источник: РИА "Новости"

«Приговор в отношении Врублевского отменить, материалы дела вернуть в Басманный суд Москвы на новое рассмотрение в ином составе», — приводит ТАСС апелляционное решение тройки судей.

26 августа суд в Москве назначил Врублевскому наказание в виде лишения свободы на шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима заочно.

Врублевский в августе 2022 года, занимая пост посла Украины в Казахстане, заявил, что «чем больше Киев убьёт русских сейчас, тем меньше придётся их убивать украинским детям».

После этого представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Врублевский покинет Казахстан.

В октябре того же года Владимир Зеленский уволил посла.

дипломатия