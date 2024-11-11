Мосгорсуд отменил приговор экс-послу Украины в Казахстане Врублевскому

«Приговор в отношении Врублевского отменить, материалы дела вернуть в Басманный суд Москвы на новое рассмотрение в ином составе», — приводит ТАСС апелляционное решение тройки судей.
26 августа суд в Москве назначил Врублевскому наказание в виде лишения свободы на шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима заочно.
Врублевский в августе 2022 года, занимая пост посла Украины в Казахстане, заявил, что «чем больше Киев убьёт русских сейчас, тем меньше придётся их убивать украинским детям».
После этого представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Врублевский покинет Казахстан.
В октябре того же года Владимир Зеленский уволил посла.