Младенец погиб в аварии на севере Казахстана

«40-летний водитель автомашины “ВАЗ-2107”, не справившись с рулевым управлением, наехал на кучу щебня. В результате ДТП травмы получили 4 человека. По пути в больницу от полученных травм скончался ребенок 2024 года рождения. Водитель и еще два пассажира госпитализированы в центральную районную больницу», — говорится в сообщении местного Департамента полиции.