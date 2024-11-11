Младенец погиб в аварии на севере Казахстана

Как сообщает региональное издание, авария произошла 4 ноября в районе Шал акына Северо-Казахстанской области, на автодороге местного значения близ села Арай.
«40-летний водитель автомашины “ВАЗ-2107”, не справившись с рулевым управлением, наехал на кучу щебня. В результате ДТП травмы получили 4 человека. По пути в больницу от полученных травм скончался ребенок 2024 года рождения. Водитель и еще два пассажира госпитализированы в центральную районную больницу», — говорится в сообщении местного Департамента полиции.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель трезв, пишет издание. Полицией проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств ДТП, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте «Электронного правительства» говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших /112 — если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.