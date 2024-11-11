Дело о гибели пенсионера в ходе ссоры из-за парковки в Одинцово передано в СК

Согласно материалам дела, 15 октября 2024 года возле жилого дома в Одинцово между пенсионером и обвиняемым произошла словесная перепалка из-за парковочного места. В ходе конфликта злоумышленник не сдержался и нанес потерпевшему удар по лицу, в результате мужчина упал и ударился головой. Пенсионер был доставлен в больницу, где спустя неделю скончался.