Олбани
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о гибели пенсионера в ходе ссоры из-за парковки в Одинцово передано в СК

Уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть пенсионера в ходе конфликта из-за парковочного места в Одинцово, передано из органов МВД в производство следователей Следственного комитета (СК) России. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Подмосковью.

Источник: РИА "Новости"

«Для проведения объективного и всестороннего расследования в производство территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области из органов МВД передано уголовное дело, возбужденное в отношении 38-летнего местного жителя. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (“Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”)», — рассказали в пресс-службе.

Согласно материалам дела, 15 октября 2024 года возле жилого дома в Одинцово между пенсионером и обвиняемым произошла словесная перепалка из-за парковочного места. В ходе конфликта злоумышленник не сдержался и нанес потерпевшему удар по лицу, в результате мужчина упал и ударился головой. Пенсионер был доставлен в больницу, где спустя неделю скончался.

«К настоящему времени с обвиняемым проведены все необходимые следственные действия, получены заключения судебных экспертиз, в том числе медицинской. По ходатайству органов МВД мужчине судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — подчеркнули в СК.