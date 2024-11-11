Дело о гибели пенсионера в ходе ссоры из-за парковки в Одинцово передано в СК

«Для проведения объективного и всестороннего расследования в производство территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области из органов МВД передано уголовное дело, возбужденное в отношении 38-летнего местного жителя. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (“Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”)», — рассказали в пресс-службе.
Согласно материалам дела, 15 октября 2024 года возле жилого дома в Одинцово между пенсионером и обвиняемым произошла словесная перепалка из-за парковочного места. В ходе конфликта злоумышленник не сдержался и нанес потерпевшему удар по лицу, в результате мужчина упал и ударился головой. Пенсионер был доставлен в больницу, где спустя неделю скончался.
«К настоящему времени с обвиняемым проведены все необходимые следственные действия, получены заключения судебных экспертиз, в том числе медицинской. По ходатайству органов МВД мужчине судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — подчеркнули в СК.