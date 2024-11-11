В Москве мужчины под видом полицейских вымогали у молодого человека 1 млн рублей

Как пояснили в главке, злоумышленники, находясь в одном из баров на улице Арбат, подошли к 21-летнему молодому человеку, представились сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом задержания за мошенничество, надели на него наручники и посадили в машину. «Угрожая применением силы, неизвестные выдвинули требования о передаче им 1 млн рублей. Потерпевший реально воспринял угрозы и согласился передать им деньги, после чего нападавшие скрылись. Молодой человек обратился за помощью в полицию», — добавили в пресс-службе.