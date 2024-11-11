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В Москве мужчины под видом полицейских вымогали у молодого человека 1 млн рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД задержали троих мужчин, которые под видом полицейских с угрозами вымогали у 21-летнего молодого человека 1 млн рублей в одном из баров в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по району Арбат задержаны трое мужчин по подозрению в вымогательстве денежных средств в крупном размере у 21-летнего москвича», — говорится в сообщении.

Как пояснили в главке, злоумышленники, находясь в одном из баров на улице Арбат, подошли к 21-летнему молодому человеку, представились сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом задержания за мошенничество, надели на него наручники и посадили в машину. «Угрожая применением силы, неизвестные выдвинули требования о передаче им 1 млн рублей. Потерпевший реально воспринял угрозы и согласился передать им деньги, после чего нападавшие скрылись. Молодой человек обратился за помощью в полицию», — добавили в пресс-службе.

Злоумышленники были задержаны в Кривоколенном переулке. Ими оказались 39-летний ранее судимый уроженец Архангельской области, 34-летний ранее судимый житель столицы и 19-летний москвич. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Фигуранты содержатся под стражей. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.