В Москве мужчины под видом полицейских вымогали у молодого человека 1 млн рублей

«Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по району Арбат задержаны трое мужчин по подозрению в вымогательстве денежных средств в крупном размере у 21-летнего москвича», — говорится в сообщении.
Как пояснили в главке, злоумышленники, находясь в одном из баров на улице Арбат, подошли к 21-летнему молодому человеку, представились сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом задержания за мошенничество, надели на него наручники и посадили в машину. «Угрожая применением силы, неизвестные выдвинули требования о передаче им 1 млн рублей. Потерпевший реально воспринял угрозы и согласился передать им деньги, после чего нападавшие скрылись. Молодой человек обратился за помощью в полицию», — добавили в пресс-службе.
Злоумышленники были задержаны в Кривоколенном переулке. Ими оказались 39-летний ранее судимый уроженец Архангельской области, 34-летний ранее судимый житель столицы и 19-летний москвич. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Фигуранты содержатся под стражей. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.