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Появились подробности убийства пенсионерки в пензенской больнице

Пожилую женщину обнаружили задушенной в палате одного из медицинских учреждений города, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Следком поделился подробностями убийства пенсионерки в пензенской больнице.
Источник: Следственный комитет

9 ноября 2024 года в одной из больниц Первомайского района Пензы убили 86-летнюю пациентку. По информации следственных органов, смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии, то есть удушения.

Подозреваемой по данному делу проходит 46-летняя жительница Каменского района. Теперь следователям предстоит установить, почему она решила расправиться с пожилой пациенткой больницы. Известно, что подозреваемая уже признала свою вину в совершении данного преступления. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).

Подозреваемая тоже проходила лечение в данной больнице и лежала в той же палате, что и убитая пенсионерка. Не исключено, что преступление она совершила в связи с внезапно возникшим неприязненным отношением к соседке.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. В частности, назначены несколько экспертиз по данному делу. Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит внушительный срок лишения свободы за совершение тяжкого преступления.