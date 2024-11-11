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Мошенники снова рассылают фейковые сообщения от лица замглавы Краснодара

Мошенники снова рассылают фейковые сообщения от лица замглавы Краснодара, сообщает МЦУ города.

Источник: Freepik

Уже не первый раз аферисты делают рассылку от имени заместителя главы краевого центра Дмитрия Васильева.

В МЦУ рекомендуют горожанам быть бдительными и не сообщать мошенникам никаких данных.

Мы писали, мошенники рассылают аудио-сообщения от имени главы Кущевского района Кубани. В конце октября глава муниципалитета Илья Гузев в своем telegram-канале предупредил жителей района, что от его имени рассылаются странные сообщения. Кроме текстовых, идет рассылка голосовых сообщений, где записан сгенерированный искусственным интеллектом голос.

Ранее вице-губернатор Кубани предупредила о фейковых рассылках от ее имени.

«Просьба блокировать чат и не реагировать на подобные сообщения и звонки — никакого отношения к этому не имею», — написала замглавы региона в своем телеграм-канале.