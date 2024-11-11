Мошенники снова рассылают фейковые сообщения от лица замглавы Краснодара

Мы писали, мошенники рассылают аудио-сообщения от имени главы Кущевского района Кубани. В конце октября глава муниципалитета Илья Гузев в своем telegram-канале предупредил жителей района, что от его имени рассылаются странные сообщения. Кроме текстовых, идет рассылка голосовых сообщений, где записан сгенерированный искусственным интеллектом голос.