Мошенники снова рассылают фейковые сообщения от лица замглавы Краснодара

Уже не первый раз аферисты делают рассылку от имени заместителя главы краевого центра Дмитрия Васильева.
В МЦУ рекомендуют горожанам быть бдительными и не сообщать мошенникам никаких данных.
Мы писали, мошенники рассылают аудио-сообщения от имени главы Кущевского района Кубани. В конце октября глава муниципалитета Илья Гузев в своем telegram-канале предупредил жителей района, что от его имени рассылаются странные сообщения. Кроме текстовых, идет рассылка голосовых сообщений, где записан сгенерированный искусственным интеллектом голос.
Ранее вице-губернатор Кубани предупредила о фейковых рассылках от ее имени.
«Просьба блокировать чат и не реагировать на подобные сообщения и звонки — никакого отношения к этому не имею», — написала замглавы региона в своем телеграм-канале.