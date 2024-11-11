Бывший свердловский министр признал вину в получении взятки

Его обвиняют в получении взятки.
По данным следствия, в сентябре 2023 года Василий Старков получил взятку в 4 млн рублей за заключение с одной компанией госконтрактов на работы по содержанию автодорог в Свердловской области и искусственных сооружений.
В суде Василий Старков признал свою вину, сообщает E1.RU.
«МК-Урал» ранее писал, что по данному делу есть и второй обвиняемый. По версии следствия, с октября 2022 по сентябрь 2023 годов он получил в качестве взятки более 12 млн рублей за общее покровительство при реализации им своих полномочий в сфере заключения госконтрактов и контроля их реализации подрядчиками.
Материалы следствия заняли более 30 томов. Оперативное сопровождение выполняли сотрудники УФСБ России по Свердловской области.