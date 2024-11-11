Бывший свердловский министр признал вину в получении взятки

«МК-Урал» ранее писал, что по данному делу есть и второй обвиняемый. По версии следствия, с октября 2022 по сентябрь 2023 годов он получил в качестве взятки более 12 млн рублей за общее покровительство при реализации им своих полномочий в сфере заключения госконтрактов и контроля их реализации подрядчиками.