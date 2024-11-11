Другу Евгения Понасенкова вынесли приговор

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Зарипова приговорили к ограничению свободы сроком на один год. Он сможет менять место жительства и выезжать за пределы Москвы и области и должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
7 июня 2023 года Понасенков вместе с Зариповым гуляли в центре Москвы, когда к ним подошел 55-летний предприниматель Олег Дибров.
Понасенков утверждал, что Дибров начал к ним приставать и не давал пройти. После этого Зарипов оттолкнул мужчину, тот упал и получил открытую проникающую черепно-мозговую травму.
Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.
После трагического инцидента против Зарипова возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сейчас его обвиняли по более тяжкой статье — части первой статьи 109 УК РФ.