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Другу Евгения Понасенкова вынесли приговор

Юриста Рамиса Зарипова, толкнувшего мужчину во время прогулки с Евгением Понасенковым (внесен в реестр иноагентов), вынесли приговор.

Источник: Газета.Ру

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Зарипова приговорили к ограничению свободы сроком на один год. Он сможет менять место жительства и выезжать за пределы Москвы и области и должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

7 июня 2023 года Понасенков вместе с Зариповым гуляли в центре Москвы, когда к ним подошел 55-летний предприниматель Олег Дибров.

Понасенков утверждал, что Дибров начал к ним приставать и не давал пройти. После этого Зарипов оттолкнул мужчину, тот упал и получил открытую проникающую черепно-мозговую травму.

Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.

После трагического инцидента против Зарипова возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сейчас его обвиняли по более тяжкой статье — части первой статьи 109 УК РФ.